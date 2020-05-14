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Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.05.2020 22:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denize atlayarak ve kalp masajıyla hayata döndürülen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Şarköy ilçesinde denize atlayan 81 yaşındaki Ali K.

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denize atlayarak ve kalp masajıyla hayata döndürülen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şarköy ilçesinde denize atlayan 81 yaşındaki Ali K. denizden baygın halde çıkarılarak kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Denizden çıkarılan yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Ali K.’nin, denize atlamadan önce bir yakınını arayarak, “İntihar edeceğim” dediği öne sürüldü. Yoğun bakıma alınan yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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