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Kamil Grosicki Bursaspor'la anlaşmasını bozdu ve şehri terk etti!

BURSASPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 22:02 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü, sağlık kontrolünden geçirdiği Kamil Grosicki’nin hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozduğunu ve şehri terk ettiğini açıkladı.

Kamil Grosicki Bursaspor'la anlaşmasını bozdu ve şehri terk etti!

Yeşil-beyazlı takımın bugün sağlık kontrolünden geçirdiği Kamil Grosicki transferi olmadı.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hem Kamil Grosicki ile hem Hull City Kulübü ile dün gece itibariyle iki yıllık kiralama konusunda her türlü anlaşmaya varmış ve oyuncu gece yarısı Bursa' ya gelip bu sabah sağlık kontrolünden geçmiştir. Sözleşme, Hull City, oyuncu ve menajerlerinin taleplerine uygun bir şekilde hazırlanmış ve imza aşamasına gelinmişken, Kamil Grosicki ani bir kararla ve hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozmuş ve şehri terk etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Bursaspor Kamil Grosicki

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