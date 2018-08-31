Kamil Grosicki Bursaspor'la anlaşmasını bozdu ve şehri terk etti!

Yeşil-beyazlı takımın bugün sağlık kontrolünden geçirdiği Kamil Grosicki transferi olmadı.
Bursaspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hem Kamil Grosicki ile hem Hull City Kulübü ile dün gece itibariyle iki yıllık kiralama konusunda her türlü anlaşmaya varmış ve oyuncu gece yarısı Bursa' ya gelip bu sabah sağlık kontrolünden geçmiştir. Sözleşme, Hull City, oyuncu ve menajerlerinin taleplerine uygun bir şekilde hazırlanmış ve imza aşamasına gelinmişken, Kamil Grosicki ani bir kararla ve hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozmuş ve şehri terk etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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