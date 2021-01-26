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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı

26.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumunun (KİK) Kamu İhale Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 25,15) artırılarak güncellendi.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2021'e kadar uygulanan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)1 Şubat 2021 -31 Ocak 2022 arasında uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)Eşik değerler
Madde 8
1.778.5252.225.8242.964.2173.709.71765.213.18781.614.303Parasal limitler ve tutarlar
Madde 3 (g)
14.877.50918.619.202Madde 13 (b)
194.033242.832388.086485.6893.234.2224.047.628Madde 21 (f)
323.398404.732Madde 22 (d)
97.008121.40532.31640.443Madde 53 (j)/1
646.821809.496Madde 53 (j)/2
1.023.9221.281.4386.1397.6824.095.7005.125.76812.28415.37330.717.75638.443.27118.42623.06024.57130.750Madde 62 (h)
358.977449.259

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