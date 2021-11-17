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Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak

17.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) yarın toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantı, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak.

Toplantıya, memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanları katılacak.

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