Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) yarın toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantı, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak.

Toplantıya, memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanları katılacak.



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