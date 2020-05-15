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Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 15.05.2020 03:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.Kaza, Aşağı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Aşağı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B idaresindeki 28 AL 696 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 200 metre bahçeye yuvarlanan sürücüye zorlukla ulaşarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

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