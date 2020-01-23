YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Kamyonet yayaya çarptı; yaya yaralandı

Kamyonet yayaya çarptı; yaya yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halindeki kamyonetin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Kartal yönetimindeki 11 AAB 872 plaka kamyonet, cadde üzerinde yolun karşısına geçmekte olan yaya Mustafa Yoldaş çarptı.

Bilecik’te seyir halindeki kamyonetin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Kartal yönetimindeki 11 AAB 872 plaka kamyonet, cadde üzerinde yolun karşısına geçmekte olan yaya Mustafa Yoldaş çarptı. Kazada yere düşen Yoldaş yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Çetin Kaya güven tazelediÇetin Kaya güven tazeledi
Bilecik’te 2020 Ocak Ayı Din Görevlileri toplantısı yapıldıBilecik’te 2020 Ocak Ayı Din Görevlileri toplantısı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:17
İkindi
15:50
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Melek Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesi

Sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesi

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.