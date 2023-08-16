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Kamyonun çarptığı otomobil ok gibi fırladı

16.08.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın-Denizli karayolu Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada otomobile arkadan çarptığı belirtilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonun çarptığı otomobil ok gibi fırladı

Kaza saat 22:00 sıralarında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 06 DV 4147 plakalı kamyon iddiaya göre önünde seyretmekte olan A.Ü. yönetimdeki 09 RT 354 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile adeta ok gibi fırlayan otomobil taklalar attıktan sonra ter dönerek durabildi.

Kazada araç sürücüsü A.Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan B.K. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelene 112 Acil Yardım ekipleri tarafından kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kurtarma çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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