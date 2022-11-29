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Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

29.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzeri Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 CZP 397 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenler kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından devrilen kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


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