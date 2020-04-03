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Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti

ÇORUM HABERLERİ  | 03.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışı ve bağışçılarına büyük darbe vurmasının ardından Çorum Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı.Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatları ile belediye kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti başlattı.Bağışta bulunmak için Alo 153 hattını arayan vatandaşların iletişim bilgileri alındıktan sonra zabıta ekipleri evlere giderek bağışçıları alarak Kızılay Kan Bağışı Merkezine götürülüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışı ve bağışçılarına büyük darbe vurmasının ardından Çorum Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatları ile belediye kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti başlattı.
Bağışta bulunmak için Alo 153 hattını arayan vatandaşların iletişim bilgileri alındıktan sonra zabıta ekipleri evlere giderek bağışçıları alarak Kızılay Kan Bağışı Merkezine götürülüyor. Burada kanını bağış yapan vatandaşlar tekrar evlerine bırakılıyor.
Çorum Belediyesini arayarak Kızılay’a bağışta bulunan Sevgi Mol, haberlerde kan stoklarının azaldığını gördüğünü belirterek, “Belediye aradım. Evime gelerek beni aldılar. Kan bağışından sonra da beni tekrar evime bırakacaklar. Kan bağışında bulunuyorum. Vatana millete hayırlı olsun” dedi.

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Çalışkan Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
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