’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına 50 öğrenci destek verdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından başlatılan ’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyası kapsamında 50’ye yakın öğrenci kan bağışında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından başlatılan ’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına destekler devam ediyor. Son olarak Araştırma ve Teknoloji Kulübü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu, Kazakistan Öğrenci Topluluğu ile diğer toplulukları temsil eden öğrenciler, Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezinde bağışta bulundu. Etkinlikte SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görev alan akademisyen ve personeller de yer aldı. Konuya ilişkin olarak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "50’ye yakın öğrencimizle azalmakta olan kan stoklarına ciddi bir katkıda bulunduk. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personellerimizin şahsi olarak gerçekleştirdikleri kan bağışları da devam ediyor. Bu kampanyamızın toplumumuz nezdinde de itibar görmesi ve katılım sağlanması en büyük temennimiz. Sadece 15 dakika kadar kısa bir süre ayırarak can kurtarmak hepimizin elinde" ifadeleri kullanıldı.

