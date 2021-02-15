YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. ’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına 50 öğrenci destek verdi

’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına 50 öğrenci destek verdi

15.02.2021 17:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından başlatılan ’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyası kapsamında 50’ye yakın öğrenci kan bağışında bulundu.Rektör Prof.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından başlatılan ’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyası kapsamında 50’ye yakın öğrenci kan bağışında bulundu.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından başlatılan ’Kan Dostum SUBÜ’ kampanyasına destekler devam ediyor. Son olarak Araştırma ve Teknoloji Kulübü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu, Kazakistan Öğrenci Topluluğu ile diğer toplulukları temsil eden öğrenciler, Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezinde bağışta bulundu. Etkinlikte SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görev alan akademisyen ve personeller de yer aldı. Konuya ilişkin olarak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "50’ye yakın öğrencimizle azalmakta olan kan stoklarına ciddi bir katkıda bulunduk. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personellerimizin şahsi olarak gerçekleştirdikleri kan bağışları da devam ediyor. Bu kampanyamızın toplumumuz nezdinde de itibar görmesi ve katılım sağlanması en büyük temennimiz. Sadece 15 dakika kadar kısa bir süre ayırarak can kurtarmak hepimizin elinde" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Şubat Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:17
İkindi
16:11
Akşam
18:39
Yatsı
19:59

Sakarya Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

Berkay Eczanesi
Adapazari
Can Eczanesi
Adapazari
Cerrahoğlu Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Hayat Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Vali’den yasak denetlemesi

Vali’den yasak denetlemesi

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Diğer Haberler

Vali Kaldırım, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Kaldırım, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Serdivan’da kar mesaisi devam ediyor

Serdivan’da kar mesaisi devam ediyor

Sakarya’da 180 kişilik ekip karla mücadele ediyor

Sakarya’da 180 kişilik ekip karla mücadele ediyor

Hendek Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Hendek Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya'da kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı

Sakarya'da kardan çöken çatının altında kalan koyunlar kurtarıldı

Sakarya, Karabük ve Düzce'de kısıtlamaya uymayan 337 kişiye para cezası verildi

Sakarya, Karabük ve Düzce'de kısıtlamaya uymayan 337 kişiye para cezası verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.