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Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep'te

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 18.07.2019 22:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık'ı renklerine kattı.

Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep'te

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Kana Bıyık ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kamerunlu savunma oyuncusunun 23 Temmuz Salı günü kampa katılacağı bildirildi.

2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse'den Türkiye'ye gelen tecrübeli oyuncu, şu anda Gazişehir Gaziantep'in başında bulunan teknik direktör Sumudica ile Kayserispor'da beraber çalışmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Transfer Kana Bıyık

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