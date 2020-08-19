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Kanal Turhal’a start verildi

TOKAT HABERLERİ  | 19.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak’ta kayıkların yüzeceği, sosyal donatı alanlarının yer alacağı projenin startı verildi.Turhal Belediyesi tarafından Yeşilırmak nehri Kanal Turhal Kentsel altyapı ve rekreasyon projesinin hayata geçirilmesi için ırmak yatağında sallama kepçe olarak tabir edilen dragline temizleme çalışmsına başlandı.

Tokat’ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak’ta kayıkların yüzeceği, sosyal donatı alanlarının yer alacağı projenin startı verildi.
Turhal Belediyesi tarafından Yeşilırmak nehri Kanal Turhal Kentsel altyapı ve rekreasyon projesinin hayata geçirilmesi için ırmak yatağında sallama kepçe olarak tabir edilen dragline temizleme çalışmsına başlandı. Projenin ilk etabına Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın ıslah ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ilçenin ortasından geçen Yeşilırmak nehrinin sağ ve sol sahil kenarının da bulunan alanda çalışma yapacaklarını söyledi. İlçenin sosyal yapısını değiştirecek faaliyetleri planlayarak projeye aktaracaklarını ifade eden Başkan Bekler, “ Yeşilırmak nehrinin her iki tarafında yer alan ve ortak kullanım amaçlı toplumun her kesimine ve ziyaretçilere hitap edecek olan donatı alanları yapılacak. Bunların içerisinde sosyal yapılar, kayıkhane, yaya, taşıt, yolları ile geçiş köprüleri, çocuk oyun parkları, spor alanları, yapısal ve peyzaj alanları yer alacak. Yaptığımız çalışmayla şehrimize yeni bir kimlik ve yaşam alanı kazandıracağız” diye konuştu.

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