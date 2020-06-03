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Kanallardan taşan sular bahçeleri, tarlaları bastı

DÜZCE HABERLERİ  | 03.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Düzce’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle merkeze bağlı köylerde su baskınları meydana geldi.

Düzce’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle merkeze bağlı köylerde su baskınları meydana geldi. Taşan sulama kanalları evlerin bahçelerine ve ekili alanları bastı.
Düzce’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Gündolaması Köyü sulama kanallarından taşan suların azizliğine uğradı. Evlerin bahçeleri ve ekili tarlalar sular altında kaldı. Kanalları aşan sular yollara taşınca köylüler, yollarda karşıdan karşıya geçemedi. Engelli vatandaşlar ise zorlukla tekerlekli sandalyeleri ile sulardan geçebildi.
Gündolaması köyünde oturan ve evinin bahçesi sular altında kalan Sefa Konca, “Bahçelerimizi kanallardan taşan sular bastı. Bu durum 3-5 yılda bir oluyor. Ekili alanları sular bastı. Ektiğimiz alanları yeniden ekeceğiz. Aşırı yağışlar ile birlikte tarla hendekleri eskisi gibi temizlenmiyor. Temizlenmeye kanal ve hendekler, dağlardan gelen suları kaldırmıyor. Önceden atalarımız tarlalara hendek kazar, o hendekleri açık tutarlardı. Artık o hendek ve kanalları açık tutan yok. Bunun sonucunda da sular taşıyor” diye konuştu.

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