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  4. Kangal köpeği çalan şüpheli tutuklandı

Kangal köpeği çalan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir iş yerinden 2 televizyon ile bir evin önündeki kangal köpeğini çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hırsızlık olayları, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi.

Elazığ’da bir iş yerinden 2 televizyon ile bir evin önündeki kangal köpeğini çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık olayları, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 2 adet televizyon ile bir evin önünde bağlı olarak bulunan kangal köpeği çalındı. Hırsızlık olaylarının İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı.Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin O.B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüpheli, belirlenen adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan ve 3’ü hırsızlık toplam 18 suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan O.B. nitelikli hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin çaldığı 2 televizyon ise polis tarafından ele geçirilip sahibine teslim edilirken, çaldığı kangal köpeğini ise kaybettiği öğrenildi.

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