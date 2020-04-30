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Kapı kapı dolaşıp pide ikram ediyorlar

BİLECİK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:25 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde din görevlileri Korona virüs (Covit-19) salgınında mücadelede kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.Bozüyük İlçe Müftülüğü çalışanım din görevlileri Korona virüs (Covit-19) salgınında mücadelede kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu adına Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverlerin yardımlarını kapı kapı dolaşıp evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde din görevlileri Korona virüs (Covit-19) salgınında mücadelede kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.
Bozüyük İlçe Müftülüğü çalışanım din görevlileri Korona virüs (Covit-19) salgınında mücadelede kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu adına Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverlerin yardımlarını kapı kapı dolaşıp evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Bir taraftan da ücretsiz Ramazan pidelerini evlere ulaştıran din görevlileri her gün 400 aileye pide ulaştırdığı öğrenildi.

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Bozuyuk
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Merkez
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Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
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