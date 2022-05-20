İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Havva Gülçin Üstün, "Kapsül gardırop oluşturarak satın alma davranışları değiştirilebiliyor. Kapsül gardıropların temel ve yan giysi parçaları ile 30-40 parçadan daha yukarı çıkmaması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, moda olgusu sürekli değişim geçirse de, yıllar içerisinde kendini tekrar eden bir yapıya sahip olup, tüketicinin satın alma alışkanlıklarını yönetiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Havva Gülçin Üstün, zamansız parçalarla düzenlenmiş bir gardırobun bu anlamda büyük katkı sağlayacağını belirterek minimal yaşam tarzının parçası olan kapsül gardırop hakkında bilgi verdi.

Kapsül gardırop oluşturarak satın alma davranışlarının değiştirilebileceğini aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"Neredeyse 40 yılı aşkın bir süredir moda ile ilgilenenlerin sözcük haznesine kapsül gardırop ifadesi yerleşti. Bir ya da birkaç sezon kullanılacak olan temel giysi parçalarının kişinin gereksinimleri yönünde en uygun biçimde seçilmesi ile oluşturulan bu akım, gerçekten gerekli giysi parçalarını almaya yönelen tüketiciler için oldukça dikkate değer bir bütçe tasarrufu oluşturuyor.

Temel giysileri tamamlayan takı, fular, çanta, kravat, şapka ve ayakkabılar yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Kapsül gardıropların vazgeçilmezi olan kurtarıcı parçaları temel klasik gömlekler, düz tişörtler, kot pantolon gibi giysiler oluşturuyor.

Kapsül gardıropların temel ve yan giysi parçaları ile 30-40 parçadan daha yukarı çıkmaması önemli. Kapsül gardırop oluşturmak, farklı yaşam biçimlerine, statülerine sahip insanlar tarafından ve minimal hayat tarzını benimseme yolunda olanlar için oldukça kabul gören bir stil."

Üstün, kapsül gardırop oluşturmak için önerilerde bulunarak, bunu oluşturmanın, tüketim çılgınlığının her geçen gün biraz daha büyüdüğü bir dünyada, dolapları sadeleştirmek, kolayca ve hızla hazırlanıp günlük yaşamın içinde, iş yerinde ya da sosyal bir ortamda yer almak için ideal bir alternatif olduğunu ifade etti.

Sadeleşen dolapların hem bütçeyi hem de "Ne giyeceğim?" sorusunu kolaylaştırdığını belirten Üstün, kapsül gardırop oluştururken, sezon belirlemelerinin 6 aylık değişimlerle olmasının en kolayı olduğunu aktardı.

