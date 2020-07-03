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Kapüşonlu hırsızlar tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 19:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki ayrı iş yerinden 8 laptop ve 11 tablet ile 3 bin 750 TL’lik sigara çalan iki kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Sahabiye ve Osmanlı Mahallesinde bulunan 2 ayrı iş yerinden 8 adet bilgisayar, 11 adet tablet, 1 adet şarj cihazı ve 3 bin 750 TL değerinde sigara çaldıkları belirlenen S.K ve C.Ö isimli şahıslar yakalandı.

Kayseri’de iki ayrı iş yerinden 8 laptop ve 11 tablet ile 3 bin 750 TL’lik sigara çalan iki kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Sahabiye ve Osmanlı Mahallesinde bulunan 2 ayrı iş yerinden 8 adet bilgisayar, 11 adet tablet, 1 adet şarj cihazı ve 3 bin 750 TL değerinde sigara çaldıkları belirlenen S.K ve C.Ö isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları ve kapüşonla gizlenmeye çalıştıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Melikgazi
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