Kar nedeniyle kapanan Denizli-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

DENİZLİ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Denizli-Antalya kara yolu, ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından açıldı.

Kenti Antalya ve Muğla’ya bağlayan kara yolunun yüksek noktalarında kar yağışı etkili oldu.

Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde karın şiddetini arttırması nedeniyle trafik ekipleri araçların Denizli ve Antalya yönüne geçişlerine izin vermedi.

Şahin Tepesi bölgesinde ise ekipler araçları yoldaki çalışmalar tamamlanıncaya kadar bekletti.

Bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Karayolları ve trafik polisi ekiplerinin 4 saatlik süren çalışmasının ardından yol çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Trafik ekiplerinin sürekli kontrol ettiği güzergahta, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda, yağış nedeniyle bazı araç sürülerinin araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldığı görüldü.

Denizli'yi Antalya'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar trafik akışının kapanmasına neden olmuştu. Aynı güzergahtaki Denizli-Muğla kara yolu da bu akşam kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandıktan bir süre sonra açılmıştı.​​​​​​​

