Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına Türk Kızılay yetişti

Türk Kızılay ekipleri, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde kar nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikram etti.
Ekipler, bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'na çıkamayan ve zincir takmak için yolda durmak zorunda kalan sürücülere çay, bisküvi, çorba, meyve suyu ve su ikramında bulundu.
Öte yandan, Kaynaşlı-Bolu Dağı arasında bekletilen ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerince kontrollü şekilde yola çıkarılıyor.
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