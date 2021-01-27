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Kar yağışı beklentisi özel idare ekiplerini alarma geçirdi

27.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Kar yağışı beklentisi özel idare ekiplerini alarma geçirdi

Düzce İl Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde kar beklendiği yönünde yayınlanan raporun ardından Düzce İl Özel İdaresi ekipleri alarma geçti.

Düzce İl Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde kar beklendiği yönünde yayınlanan raporun ardından Düzce İl Özel İdaresi ekipleri alarma geçti. Karla mücadele ekipleri hazır bekletilirken yollara serilmek üzere tuz stokları da yapıldı.
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarı raporunda gece saatlerinden itibaren Düzce genelinde kar beklendiği duyurulmuştu. Yayınlanan uyarının ardından Düzce Valiliği İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti. İl genelinde gece etkili olması beklenen kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılabilmesi için Düzce İl Özel İdaresi makine parkında 13 greyder, 1 dozer, 5 lastikli yükleyici, 15 kanal kazıcı, 12 kar bıçaklı kamyon, 2 kar bıçaklı tuzlama aracı, 1 adet kar püskürtme makinesi olmak üzere toplamda 49 iş makinesi ve 170 personel hazır durumda bekletiliyor. Ayrıca söz konusu kar yağışı kapsamında oluşabilecek buzlanma ile ilgili olarak idare stok sahasında 500 ton göl tuzu da hazır durumda olduğu bildirildi.
Bu kapsamda; Özel İdare sorumluluk sahasında yer alan 278 köy ve 290 ünitede bulunan 2808 km yolda karla mücadele çalışmaları yürütülecek. Düzce Valiliği de karla mücadele süreci için İlçe Kaymakamları, kolluk kuvvetleri, sağlık ekipleri ve köy muhtarları ile irtibat halinde olarak cenaze, sağlık problemleri gibi olağan üstü durumu olan köyler öncelikli olacak şekilde grup köylerinden başlanılarak yol açma çalışması yapılacağını aktardı.

Kar yağışı beklentisi özel idare ekiplerini alarma geçirdi

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