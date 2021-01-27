Kar yağışı Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşımı aksatıyor

Seydişehir-Antalya kara yolunda başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, fırtına ve tipi nedeniyle sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında ise çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Bazı araçlar, petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Otomobillerinde kış lastiği ya da zincir bulunan araçların geçişine izin veren trafik ekipleri, sürücüleri yol koşullarına ilişkin uyarıyor.

