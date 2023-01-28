Kara Kartal durdurulamıyor! Beşiktaş Alanyaspor'u evinde farklı mağlup etti

Beşiktaş ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı hedefliyordu. Amacına ulaşan Kara Kartal ekibi Alanya'yı farklı skorla mağlup etti. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maç sonucu ne oldu?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇ SONUCU

Beşiktaş Antalyaspor maçı 27 Ocak 2023 Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başladı. Oldukça heyecanlı geçen maçta gülen taraf Beşiktaş ekibi oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. (P) ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. İki maçtır galibiyet alamayan Alanyaspor ise 25 puanla 9. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

CENK TOSUN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Cenk Tosun, siyah - beyazlı formayla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu oldu. Tosun, 32 kez fileleri sarsarak bu alanda zirveyi sahiplendi.





