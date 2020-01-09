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  4. Kara saplanan kepçe operatörünü AFAD ve UMKE kurtardı

Kara saplanan kepçe operatörünü AFAD ve UMKE kurtardı

AYDIN HABERLERİ  | 09.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çalışmak için çıktığı zirvede kara saplanarak mahsur kalan kepçe operatörü, AFAD ve UMKE ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucu amfibi araçla kurtarıldı.Olay, Nazilli’nin kırsal Yaylapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çalışmak için çıktığı zirvede kara saplanarak mahsur kalan kepçe operatörü, AFAD ve UMKE ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucu amfibi araçla kurtarıldı.
Olay, Nazilli’nin kırsal Yaylapınar Mahallesi’nde meydana geldi. İŞ makinesiyle çalışmak için zirveye çıkan kepçe operatörü Önder Koyuncu (39), kara saplanıp mahsur kalınca jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Koordineli bir şekilde hareket eden kurtarma ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından kar engelini aşarak Önder Koyuncu’ya ulaştı. Soğuktan donmak üzere olan Koyuncu’ya ilk müdahaleyi UMKE ekipleri yaptı.

Karda hareket edebilen amfibi araca alınan Önder Koyuncu, Yaylapınar Mahallesi’nde bekletilen 112 AcilSağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla azilli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Koyuncu, tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerinde sağlık durumu iyi olan Önder Koyuncu kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
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