Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük'te, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Merkezin zirvesi etkili yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgedeki kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Tesislerde kar kalınlığı 8 santimetre ölçülürken, yağış kentin diğer yüksek bölgelerinde de etkili oluyor.

BOLU

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

Köroğlu Dağı zirvesinde yer alan merkezde gece başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metrenin üzerinde ölçüldü.

Bu arada kentin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı'nda da yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.



