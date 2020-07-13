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Karabük’e 5 adet solunum cihazı hediye edildi

KARABÜK HABERLERİ  | 13.07.2020 18:56 | Son Güncelleme

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yerli imkanlarla üretilen 5 adet solunum cihazı hediye edildi.Konuyla ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 13 Temmuz 2020 tarihinde yerli imkanlarla üretilen solunum cihazımız olan pediatrik/yetişkin, kadın/erkek tüm hastalarda kullanılabilen, ‘Nasal Cpap-Yüksek Akış Oksijen Terapisi’ modlarına ve entegre nebülizatör sistemine sahip 5 adet yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı hediye edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Karabük’e 5 adet solunum cihazı hediye edildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yerli imkanlarla üretilen 5 adet solunum cihazı hediye edildi.
Konuyla ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 13 Temmuz 2020 tarihinde yerli imkanlarla üretilen solunum cihazımız olan pediatrik/yetişkin, kadın/erkek tüm hastalarda kullanılabilen, ‘Nasal Cpap-Yüksek Akış Oksijen Terapisi’ modlarına ve entegre nebülizatör sistemine sahip 5 adet yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı hediye edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Derman Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
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