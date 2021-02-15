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Karabük’te 43 köy yolu ulaşıma açıldı

15.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 166 köy yolundan 43’ü ulaşıma açıldı.Karabük’te iki gündür etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 166 köy yolundan 43’ü ulaşıma açıldı.
Karabük’te iki gündür etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde 43 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.
Karabük merkezde 9, Eflani ilçesinde 37, Eskipazar ilçesinde 19, Ovacık ilçesinde 21, Safranbolu ilçesinde 16 ve Yenice ilçesinde 21 olmak üzere 123 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 13 greyder, 2 kar bıçaklama, 1 dozer, 6 beko loder, 6 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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