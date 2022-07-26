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Karabük'te 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

26.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Karabük'te 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sat köyünde bulunan yaklaşık 5 metrelik su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya girerek köpeği çıkardı.

Yavru köpek, tedavi için veterinere teslim edildi.

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