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Karabük’te 65 yaş ve üstüne toplu taşıma kısıtlaması

KARABÜK HABERLERİ  | 26.08.2020 21:39 | Son Güncelleme

Karabük’te 65 yaş ve üstü vatandaşların belirli saatlerde toplu taşımaları kullanmaları kısıtlandı.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı.

Karabük’te 65 yaş ve üstü vatandaşların belirli saatlerde toplu taşımaları kullanmaları kısıtlandı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı. Kısıtlamadan araç şoförlerinin de sorumlu olduğu, kurala riayet etmeyen vatandaşların tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine ceza kesileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Hıfzıssıhha Kurulu 3. maddede belirtilen kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saatte bitirilmesi kararının iptal edilerek, söz konusu tüm merasimlerin kına, düğün, sünnet düğünü, nişan ve benzeri etkinliklerin en fazla 2 saatte bitirilecek şekilde yapılmasına, Umumi Hıfzıssıhha kararı 3. maddeden belirtilen köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramlarına yapılmaması hükmüne ilave olarak, ilimizde tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimleri de kapalı su hariç tüm yiyecek ve içecek ikramlarının 02.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayısı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası konusu, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına, karar verilmiştir."

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