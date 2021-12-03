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Karabük'te ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı

03.12.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı

Karabük'te yolda yürürken ayağı mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yürüyen Emirhan Eroğlu'nun (15) ayağı mazgala sıkıştı.

Eroğlu kendi ve çevresindekilerin çabalarına rağmen ayağını mazgaldan çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek Eroğlu'nun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Eroğlu, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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