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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

16.07.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Eşref Sancak idaresindeki 55 ACS 997 plakalı tır, Balıkısık mevkisindeki demir yolu üst geçidinin sonunda yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırdan çıkartılan yaralı sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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