Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki tören, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in birlikleri ve katılımcıları selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, komando uzman erbaşlara bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Eğitimi birincilikle tamamlayan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Tuğgeneral Ertekin ve Vali Vekili Muhittin Gürel, başarılı erlere belge ve hediye verdi. Törende, askerler gösteri yaptı, mehteran bölüğü konser verdi.

Tören geçişinin ardından 1582 komando uzman erbaş, yakınlarıyla kucaklaştı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile diğer ilgililer katıldı.

