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Karabük’te içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 24.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdaresi olarak ihalesi 2020 yılında yapılan ve alımı tamamlanan içme suyu ile kanalizasyon borularının dağıtımına başlandı.Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçeleri için alınan muhtelif çaptaki içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandığını açıkladı.Karabük İl Özel İdaresi olarak il genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Uzun, “Kurum olarak gelen ödenekleri en doğru şekilde ve ihtiyaçlar bazında kullanıyoruz.

Karabük’te içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandı

Karabük İl Özel İdaresi olarak ihalesi 2020 yılında yapılan ve alımı tamamlanan içme suyu ile kanalizasyon borularının dağıtımına başlandı.
Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçeleri için alınan muhtelif çaptaki içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandığını açıkladı.
Karabük İl Özel İdaresi olarak il genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Uzun, “Kurum olarak gelen ödenekleri en doğru şekilde ve ihtiyaçlar bazında kullanıyoruz. Hem kendim hem de birim müdürlerimiz ilçelerimizde kendi birimleri ile alakalı sorunları yerinde inceleyip ihtiyaçları belirliyoruz. Bu şekilde daha faydalı ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak da ihalesini bu yıl yaptığımız muhtelif çaptaki toplamda 39 bin 550 metrelik boruların dağıtımına başlandı. Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde toplamda 70’e yakın köyde tespitler yapıldı, ihtiyaçlar belirlendi ve boruların dağıtımı yapılıyor. Burada devlet-millet işbirliğinin güzel bir örneğini de sergiliyoruz. Biz kurum olarak boruların alımını ve iş makinasını temin ediyoruz, muhtarlarımızda işçilik kısmını yapıyorlar. Bu şekilde karşılıklı çalışma ile sorunları çözüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.
Genel Sekreter Uzun, hizmetlerin yapılmasında ve ödeneklerin temin edilmesinde destek veren başta Karabük Valisi Fuat Gürel olmak üzere Karabük milletvekillerine, İl Genel Meclis Başkanı ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Karabük’te içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandı

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