Karabük’te iki ayrı kaza: 2 yaralı

Aydınlıkevler Yıldız Caddesinde üç aracın karıştığı ilk trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücü N.A.G. sevk ve idaresindeki 78 AV 218 plakalı otomobil, Ş.G. sevk ve idaresindeki 78 SF 271 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ş.G. idaresindeki otomobil daha sonra Ö.E.S. plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan E.B.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İkinci kaza Karabük- Safranbolu karayolu çevre yolu valilik karşısında meydana geldi. Y. B. A sevk ve idaresindeki 06 DDY 426 plaka motosiklet Safranbolu istikametine seyir halindeyken sürücüsü tespit edilemeyen ve kaza yerinden firar eden 78 AY 381 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

