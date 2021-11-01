YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te otobüs ile çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otobüs ile çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

01.11.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otobüs ile çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te yolcu otobüsü ile çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu'ya giden Adil A. yönetimindeki 34 BVD 920 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen Tuğba Ö. idaresindeki 34 FU 117 plakalı otomobil Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen yaralı sürücüyü ayakta tedavi etti.

Otomobil sürücüsü Tuğba Ö, otobüs yolcuları ve otobüsün sürücüsü ile kısa süreli tartışma yaşadı.

Bir süre yol kenarında bekleyen otobüs yolcuları, başka bir otobüs ile gidecekleri yere götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandıKarabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:14
Öğle
12:38
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Karabük Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Akkaya Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Canan Aslan Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Akkaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.