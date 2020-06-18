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Karabük'te sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

KARABÜK HABERLERİ  | 18.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık: - "Üreticilerin yaralarını sarmak için girişimlerde bulunacağız. Müdürlük olarak her zaman çiftçimizin yanındayız"

Karabük ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara yol açtı.

İl genelinde iki gündür aralıklarla süren sağanak ve dolu, özellikle köylerde patates, domates, kabak, lahana, soğan, biber, fasulye ve meyve bahçelerindeki ağaçlara zarar verdi.

Zarar gören arazileri ziyaret ederek çiftçilere "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, kentte iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle toplam 1070 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Özellikle sebze ekili arazilerin zarar gördüğünü dile getiren Ayvalık, "Üreticilerin yaralarını sarmak için girişimlerde bulunacağız. Müdürlük olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Bu olayda da üreticimiz için bütün imkanlarımızı kullanacağız." diye konuştu.

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