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Karabük'te tarihi eser operasyonunda çeşitli objeler bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 07.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Karabük'te tarihi eser operasyonunda çeşitli objeler bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda yılan ve insan figürlü objelerle haç ve tarım aletleri şeklinde metal parçalar ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Safranbolu ilçesi Toprakcuma bölgesinde operasyon düzenleyen ekipler, bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, bir yılan ve 3 insan figürlü obje, haç ve tarım aletleri şeklinde metal parçalar ele geçirildi.

Operasyonda, araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

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