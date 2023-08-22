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Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 927 oldu

22.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük’te 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle 430 taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonra kent genelinde motorlu taşı sayısı 71 bin 927’e yükseldi.

71 bin 927 aracın trafiğe kayıtlı olduğu ve 252 bin 58 nüfusa sahip Karabük’te her 3.5 kişiden birine araç düşüyor.

TÜİK, Temmuz 2023 yılı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de Temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonrası motorlu kara taşıtları 14 milyon 802 bin 645’i otomobil olmak üzere toplamda 27 milyon 754 bin 948 olarak gerçekleşti.

252 bin 58 nüfusa sahip Karabük’te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 42 bin 735’i otomobil, 9 bin 977’si kamyonet, 3 bin 248’i kamyon, 7 bin 103’ü motosiklet, bin 578’i minibüs, 589’u otobüs, 7 bin 596’sı traktör ve 220’si de özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 71 bin 927’ye yükseldi.

Bartın’da 2023 yılı Temmuz ayında 366 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu araç sayısı 31 bin 558’i otomobil olmak üzere 57 bin 683 oldu.
Zonguldak’ta da bin 130 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken motorlu kara taşıtları sayısı 102 bin 161’i otomobil olmak üzere 172 bin 249 oldu.

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