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Karabük'te tünele giren karaca yavrusu görüntülendi

22.04.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te tünele giren karaca yavrusu görüntülendi

Karabük'te bir karaca yavrusunun girdiği tünelde ilerlemeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'ü Zonguldak'a bağlayan karayolu üzerinde bulunan bir tünelden otomobili ile geçen sürücü, aniden karşısında karaca yavrusu gördü.

Sürücü, yavrunun tünelde ilerlemeye çalışmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karaca daha sonra tünelden çıkarak gözden kayboldu.

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