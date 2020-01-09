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  4. Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda iddialı

Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda iddialı

BURSA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

2.ligde mücadele veren ve 6 haftadır üst üste salonlardan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Atatürk Spor Salonu’nda 12 Ocak Pazar günü saat 15.00’de İstanbul Esenyurt Belediyespor Voleybol Takımı ile karşılaşacak.Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen hafta sonu Muğla Göcek deplasmanında 3-1 galip ayrılmıştı.

2.ligde mücadele veren ve 6 haftadır üst üste salonlardan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Atatürk Spor Salonu’nda 12 Ocak Pazar günü saat 15.00’de İstanbul Esenyurt Belediyespor Voleybol Takımı ile karşılaşacak.
Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen hafta sonu Muğla Göcek deplasmanında 3-1 galip ayrılmıştı. 6 haftadır galip gelen takım bu hafta sonu kendi evinde İstanbul temsilcisi Esenyurt Belediyespor ile karşılaşacak. Takım yöneticilerinden Karacabeylilere, salona gelerek takımlarına destek çağrısı yapıldı.
2. Ligteki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hedefimiz bundan sonraki karşılaşmalardan da galip ayrılarak İzmir’de oynanacak play-off’ların ardından üst lige adımızı yazdırmak. Bu anlamda mücadelemize destek için pazar günü oynanacak karşılaşmaya tüm Karacabeylileri bekliyoruz’’ dedi.
Başkan Özkan’dan tebrik
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede faaliyet gösteren pek çok spor takımının çeşitli başarılarla ilçe halkını gururlandırdığını söyledi. Özkan, “Sporda yakaladığımız bu güzel gidişat için yöneticilerimize, sporcularımıza ve destek veren halkımıza teşekkürler. Sporcularımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Umuyorum ki, yalnızca futbol değil voleybolda da şampiyonluk yolunda iddiamızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

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