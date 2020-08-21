YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu’da Korona virüs denetimi

Karacasu’da Korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın’ın Karacasu ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın’ın Karacasu ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 1 iş yerine idari para cezası kesilirken, 7 iş yeri de uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sık sık denetimler gerçekleştirilerek virüsün yayılması ve büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ülke genelindeki denetimler kapsamında Aydın’ın Karacasu ilçesinde de demetim gerçekleştirildi. 10 ekip ve 45 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 16 berber ve kuaför, 3 ticari taksi, 1 pazar yeri, 6 toplu taşıma aracı, 32 kahvehane, 1 yüzme havuzu, 13 lokanta ve aperatif salonu, 1 spor merkezi, 3 konaklama tesisi, 7 çay bahçesi, 1 düğün yeri, 2 internet kafe, 26 cami ve 3 halı saha olmak üzere toplamda 115 nokta denetlendi.

Denetlemeler kapsamında 1 iş yerine idari para cezası kesilirken, 7 iş yeri de ekiplerden uyarı aldı.

Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:17
İkindi
17:00
Akşam
20:01
Yatsı
21:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Karataş Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.