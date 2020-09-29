YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu’da Korona virüs denetimlerinde 2 bin 700 TL ceza kesildi

Karacasu’da Korona virüs denetimlerinde 2 bin 700 TL ceza kesildi

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 10:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde bir iş yeri sahibi ve müşteriye maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.Karacasu ilçesinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley öncülüğünde ilçe genelinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde bir iş yeri sahibi ve müşteriye maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Karacasu ilçesinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley öncülüğünde ilçe genelinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında; 21 berber ve kuaför, 21 market, bakkal ve tekel bayi, 32 kahvehane, 23 lokanta, restoran, pastane, 2 internet kafe, 1 ticari taksi durağı, 5 ticari taksi, 6 şehir içi toplu ulaşım aracı, 1 pansiyon ile 7 çay bahçesi olmak üzere toplamda 119 iş yeri denetlendi. Denetlemeler kapsamında maske takma kuralına uymayarak maske takmadıkları tespit edilen 1 iş yeri sahibine bin 800 lira, müşteriye de 900 lira olmak üzere toplamda 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirler ve uygulanan tüm kurallar sağlık için, hepimiz için" diye konuşarak denetimlerin süreceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
13:04
İkindi
16:25
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Ertaş Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.