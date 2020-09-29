Karacasu’da toprak çok, yetişecek çırak yok

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 30 yılı aşkın süredir toprak ustalığı yapan 48 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık, Karacasu’da 8 asırdır süren toprak işçiliğini yaşatmaya çalışıyor. Yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade eden Kocabıyık, mesleğin giderek kaybolduğuna dikkat çekti.

Karacasu’da 8 asırdır süren toprak işçiliği bölge insanının ekmek kapılarından biri olmaya devam ediyor. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra toprak ustalarıyla da meşhur olan Karacasu’da yaklaşık 32 yıldır toprağa hayat veren Hüseyin Kocabıyık, artık yetiştirecek çırak bulamadıklarını belirtiyor. Ortaokul dönemlerinde çırak olarak öğrendiği mesleğini, usta olarak devam ettiren Karacasulu toprak ustası Hüseyin Kocabıyık, artık çırak yetişmediğine dikkat çekerek mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi.

“Su ve toprak harici başka bir karışım yok”

Çırak olarak yetiştiği atölyeyi ustasından devralan ve kardeşine de mesleği öğreterek atölyeyi işleten Hüseyin Kocabıyık, adeta bir marka olan Karacasu testisini yaparak mesleğini ayakta tutmaya devam ediyor. Su ve toprak karışımı ile hazırladıkları hamuru hava almayacak şekilde sakladıklarını belirten Kocabıyık, “Bu hamur hava almadığı sürece bir şey olmaz. Yeter ki hava almasın, 10 sene sonra bile kullanabilirim yani. Su ve toprak başka hiç bir karışım yok. Hamurumuzu alıp tezgahımızda çevirip şekil veriyoruz. Daha sonra 700 derecelik fırınımızda pişiyoruz. Ustalarımızdan gördüğümüz kadarıyla 90’lı yıllara kadar yaklaşık 10 çeşit ürün yapıyorduk. Fakat iki binli yıllardan sonra insanlar farklı çeşitler talep etti. Talep olunca da ürünlerimizi çeşitlendirdik. Şuan için sadece 10 çeşit güveç ürünlerimiz var. Biz de ürünlerimiz motiflendirerek, taleplere göre şekillendirdik ve şuan için 30 çeşit ürün yapıyoruz” dedi.

“Toprak çok, yetişecek usta yok”

Kullanılan özel toprak konusunda sıkıntılarının olmadığını fakat yetiştirecek eleman bulamadıklarını ifade eden Kocabıyık “Toprağımız çok da usta yok artık. Diğer yerlere göre hala daha Karacasu’da 25-30 usta olsa da artık çıraklık yapsın, meslek öğrensin diye çocuğunu getiren yok. Buraya ziyarete gelen gençler görüyor hoşuna gidiyor, yapmayı deniyor ama meslek olarak yapar mısın diye sorduğumuzda da hayır cevabını alıyoruz genellikle. Karacasu, diğer illere göre biraz daha şanslı olsa da yetiştirecek usta bulamazsak, mesleğimiz kaybolmaya başlayacak” dedi.

