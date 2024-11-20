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Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken “Fatih Terim” vurgusu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.11.2024 02:01
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A Milli Takım’ın Karadağ mağlubiyetinin ardından Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla gündeme damga vurdu.

Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken “Fatih Terim” vurgusu!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderlik için avantajlı bir şekilde sahaya çıkan ay-yıldızlılar, Karadağ’a 3-1 yenildi. Galler’in İzlanda’yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte milliler, grubu lider tamamlama fırsatını kaybederek Play-off elemelerine kaldı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

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Söz konusu mağlubiyetinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella’nın performansı ve tercihleri eleştirilerin odağına yerleşirken, milli takım için beklenmedik bir çağrı gündeme geldi.

''ÇARE FATİH TERİM''

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Felipe Melo, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir fotoğraf paylaşarak, "Çare Terim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Felipe Melo Vincenzo Montella milli takım
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