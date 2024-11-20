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  4. Karadağ yenilgisi sonrası gelen soru Vincenzo Montella'yı adeta küplere bindirdi! Zemini eleştirdi, hatasını kabul etti

Karadağ yenilgisi sonrası gelen soru Vincenzo Montella'yı adeta küplere bindirdi! Zemini eleştirdi, hatasını kabul etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.11.2024 01:51
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A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ’a 3-1 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, zemin şartlarını eleştirirken, “Teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi artırabilirdik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, basın toplantısında gelen bir soru İtalyan teknik adamı çok kızdırdı. İşte detaylar...

Karadağ yenilgisi sonrası gelen soru Vincenzo Montella'yı adeta küplere bindirdi! Zemini eleştirdi, hatasını kabul etti

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 kaybederek A Ligi umutlarını play-off turuna bıraktı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

''BİZ KENARDA ZOR AYAKTA DURUYORDUK''

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"Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz."

''ÜZGÜNÜZ...''

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"Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar kora kor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı."

''GÖZ ARDI EDEMEYİZ''

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"Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik."

''MİLLİ TAKIMDAKİ GELECEĞİNİZİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ''

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''Sorunuzu gerçekçi kabul etmiyorum. Son bir senede yaptığımız yolculuktan gurur duyuyorum. Sadece bu maçta saha zemini yüzünden tekniğimizi gösteremedik. Gelişimi devam edecek oyuncularımız var, daha güçlü olacağız."

''BİR KARARINI DEĞİŞTİRMEK İSTESEN NEYİ DEĞİŞTİRİRDİN?

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Vincenzo Montella: "Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak, bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu."

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Vincenzo Montella a milli takım
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