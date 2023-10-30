Karadan ulaşımın olmadığı noktaya bırakılan 8 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında karadan ulaşım olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik, bölgeye İlçe Jandarma karakol personelinin de yer aldığı kurtarma botu gönderdi. Karada bulanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

