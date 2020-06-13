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Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı

KASTAMONU HABERLERİ  | 13.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı

Meteorolojiden, Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu ve Samsun'un kıyı ve iç kesimlerinde, sağanak ve dolunun etkili olabileceği kaydedildi.

Metrekare başına 50 kilograma kadar yağış düşmesi beklenirken, meydana gelmesi muhtemel dolu ile yağış anında şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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