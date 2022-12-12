Karadeniz'den 11 ayda 125,9 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, bölgeden yılın 11 ayında 14 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Bu dönem Karadeniz'den 17 bin 187 ton Türk somonu ihraç edildiğini belirten Yıldırım, bu ihracattan 125 milyon 858 bin 348 dolar gelir sağlandığını ifade etti.

Yıldırım, Türk somonu ihracatının, 7 bin 681 ton ürün karşılığı 41 milyon 285 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 124, değerde de yüzde 207 arttığını bildirdi.

Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatında Rusya'nın başı çektiğini kaydeden Yıldırım, "Rusya'ya bu dönem 86 milyon 896 bin 177 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 21 milyon 626 bin 31 dolarla Vietnam ve 5 milyon 688 bin 583 dolarla Japonya takip etti." dedi.

Yıldırım, bu ihracatın 102 milyon 851 bin 77 dolarlık bölümünün Doğu Karadeniz'den yapıldığı belirterek, bölgeden Rusya, Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere 11 ülkeye Türk somonu satıldığını aktardı.

Türk somonunun yurt dışı piyasalarda tanınırlığının giderek arttığına da dikkati çeken Yıldırım, "Türk somonu ihracatında yılı beklentimizin üzerinde tamamlayacağımıza inanıyoruz. İlerleyen yıllarda da ihracatımızı katlayarak artırmayı planlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

