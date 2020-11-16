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Karaelmas takımı başarılarına yenisini ekledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.11.2020 17:57 | Son Güncelleme

TEKNOFEST 2020 kapsamında Robotaksi-Otonom Binek Araç Yarışmalarının nihai sonuçları açıklandı.

Karaelmas takımı başarılarına yenisini ekledi

TEKNOFEST 2020 kapsamında Robotaksi-Otonom Binek Araç Yarışmalarının nihai sonuçları açıklandı. BEÜ 132 takım arasında "Robotaksi Otonom Binek Araç Yarışması"nda 3’üncü oldu.
Gebze Bilişim Vadisinde düzenlenen Yurt dışından 5, yurt içinden 127 olmak üzere 132 takımın başvuru yaptığı yarışmada katılımcılar otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek alanında takımlar birbiriyle yarıştı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Takımı, otonom elektrikli araçlar kategorisinde elde ettiği puanla sıralamada üçüncü sırada yer aldı.
Yarışmada büyük tecrübe edindiklerini kaydeden Takım Kaptanı; “İlk defa katıldığımız bu önemli yarışmadan üçüncü olmak çalışma motivasyonumuzu güçlendirdi. Aracımızın içinde, dışında ve tasarımında bazı revizeler yapacağız, amacımız birinciliktir" dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada ise Gençlerin teknolojiyi kullanmaktan çok üretme konusundaki çabalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çufalı, “Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST yarışları kapsamında Bilişim Vadisi, TÜBİTAK ve HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarında Üniversitemizi başarı ile temsil eden Karaelmas Takımına teşekkür ederek başarıların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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