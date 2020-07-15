Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Karagöz Ahmet Paşa Camii ibadete açıldı.

1511 yılında inşa edilen, Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kütahya’nın en yüksek kubbeli camilerinden biri olan Karagöz Ahmet Paşa Camii, Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte yeniden cemaatiyle buluştu.

İbadete açılan camide Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

Açılışa, Kütahya Valisi Ali Çelik, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.

