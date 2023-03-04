Karagümrük Sivasspor maçı ÜCRETSİZ mi, saat kaçta canlı yayınlanacak? TOD TV Karagümrük Sivasspor maçı CANLI ve ÜCRETSİZ izle!

Karagümrük, Süper Lig'in 24 haftasında Sivasspor'u konuk edecek. 76 bin 92 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. TOD TV Karagümrük Sivasspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Fatih Karagümrük Sivasspor maçı ile ilgili detaylar...

KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Sivasspor maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 13.30'da başlayacak.

KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Sivasspor maçı TOD dijital platformundan şifresiz ve canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP

KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?

Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.

TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.

ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?

TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV’lerden izlenebilecektir.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."



